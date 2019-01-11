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Строительные работы у Тушинского тоннеля начнут в феврале

Общество

Ситуация после происшествия полностью стабилизирована

Москва, 11 января 2019, 14:58 — REGNUM  Обследование аварийной зоны Тушинского тоннеля в Москве началось 11 января, а в начале февраля начнутся строительно-монтажные работы, заявил телеканалу «360» руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

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По его словам, ситуация после происшествия полностью стабилизирована, и сейчас перед специалистами стоит задача ликвидировать последствия промыва.

«Сегодня-завтра будет сосредоточена техника, которая проведет очистку места провала ото льда, мусора. Будет проведено техническое обследование, после чего приняты проектные решения. На это мы отводим две недели. С первых чисел февраля планируем приступить к проведению строительно-монтажных работ», — рассказал он.

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Риск новых размывов, по его словам, отсутствует. Также в апреле будет восстановлена навигация.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Москве произошло подтопление Тушинского тоннеля, на время блокировавшее движение по Волоколамскому шоссе.

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