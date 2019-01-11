Дорога на замке: на границе с Грузией скопилось 364 автомобиля

Владикавказ, , 14:55 — REGNUM Сложной остается ситуация на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Из-за запрета движения по Военно-Грузинской дороге в очереди на пересечение границы собрались 364 транспортных средства, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Среди них 179 легковых автомобиля, 16 микроавтобусов и один автобус, а также 168 грузовых машин. Прогнозы на открытие магистрали пока неутешительные. Погода на территории Грузии все еще остается сложной, и пограничная полиция Грузии считает, что обеспечить безопасной проезд автотранспортных средств невозможно.

Для организации жизнедеятельности людей, застрявших на границе из-за непогоды, силами МЧС развернуты пункты обогрева, организована работа психологов, миграционной службы, медицины катастроф.

При этом спасательное ведомство настоятельно рекомендует участникам дорожного движения, планирующим отправиться в путь в регионы Закавказья, «учитывать неблагоприятный прогноз, и в случае осложнения обстановки пользоваться альтернативными маршрутами следования на территорию Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-Грузинская автомобильная дорога закрыта для движения всех видов автотранспортных средств уже третьи сутки — с 19:45 8 января 2019 года. Также с 17:00 7 января 2019 остается закрытой Транскавказская магистраль. Ее открытие ожидается к вечеру 11 января. Дорожные службы приступили к очистке перевала от снежных лавин 10 января.