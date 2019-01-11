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В Казахстане планируют ввести понятие «непрерывной службы»

Общество

Понятие вводится для служащих специальных, правоохранительных государственных органов, военной и фельдъегерской служб

Астана, 11 января 2019, 14:59 — REGNUM  В Казахстане предлагают юридически закрепить понятие «непрерывной службы». Об этом говорится в законопроекте по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщает 11 января агентство «КазТАГ».

В проекте документа отмечается, что служба считается непрерывной, в случае если с момента увольнения сотрудника со службы в специальных, правоохранительных государственных органах, военной службы и фельдъегерской службы до момента принятия на новое место службы прошло не более трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года глава агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Казахстана Алик Шпекбаев заявил, что властями республики рассматривается вопрос внеконкурсного назначения на госслужбу иностранных специалистов из списка Fortune 500.

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