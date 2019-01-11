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«Чистая вода»: в России реконструируют 400 объектов водоснабжения

Общество

Проект охватит 83 субъекта РФ

Москва, 11 января 2019, 14:45 — REGNUM  В регионах России в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» будут построены и реконструированы 400 объектов водоснабжения. Об этом сегодня, 11 января, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев, сообщили в министерстве.

По его словам, реконструкция объектов водоснабжения будет произведена в 83 субъектах РФ. На эти цели из федерального бюджета направят 245 млрд рублей.

Цель проекта — как можно больше жителей России обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задача обеспечить граждан качественной питьевой водой была определена в майском указе президента РФ Владимира Путина в 2018 году.

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