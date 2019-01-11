Сборка системного блока и управление самолётом: первые анонсы игр 2019 года

Токио, , 15:00 — REGNUM На вторую неделю 2019 года многие компании-разработчики игр запланировали крупные анонсы. Часть из них посвящена совершенно новым проектам, часть — обновлениям для уже существующих. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных трейлеров этой недели.

Компания Bandai Namco представила трейлер мультиплеерного режима для игры Ace Combat 7: Skies Unknown. Ролик демонстрирует игровой процесс управления самолётом в компании других геймеров. Разработчики обещают, что в мультиплеере будут режимы Battle Royale и Deathmatch.

Напомним, что Ace Combat 7: Skies Unknown — видеоигра в жанре симулятора управления самолётом. Разработкой проекта занимается студия Project Aces, а издателем выступает Bandai Namco. Игра выйдет 18 января 2019 года на PS4 и Xbox One, а на PC — 1 февраля 2019 года.

На YouTube-канале игры Final Fantasy XV вышел тизер-трейлер короткометражного анимационного фильма Final Fantasy XV: Episode Ardyn, который станет прологом для будущего обновления игры. Фильм выполнен в аниме-стилистике и рассказывает об Ардине — главном антагонисте Final Fantasy XV.

Дополнение, главным героем которого станет Ардин выйдет в марте 2019 года. Для Final Fantasy XV было запланировано ещё три дополнения, посвящённых второстепенным героям оригинальной истории. Однако их отменили на фоне ухода из компании разработчика Хадзиме Табаты.

Компания Focus Home Interactive представила трейлер крупного обновления Unified для игры Fear The Wolves. Оно добавит в игру новую комнату ожидания, новую систему заброски игроков на карту и режим Unified, позволяющий начинать игру вдвоём.

Fear The Wolves — игра в жанре Battle Royale, разрабатываемая компанией Vostok Games. Проект находится в раннем доступе на сервисе цифровой дистрибьюции игр Steam. Релиз финальной версии игры ожидается в этом году, но конкретная дата неизвестна.

На YouTube-канале компании Nintendo вышел трейлер, рассказывающий сюжетную завязку игры Yoshi's Crafted World. В ролике демонстрируется волшебный остров, на котором живут динозавры Йоши и Солнышко Желаний. Злодеи Камек и малыш Боузер узнали о Солнышке и решили украсть его — с этого и начинаются приключения игрока.

Также трейлер демонстрирует официальную дату релиза игры — 29 марта 2019 года. Проект выйдет на Nintendo Switch и станет восьмой игрой в серии приключений динозаврика Йоши.

Разработчики игры PC Building Simulator рассказали о том, что проект выйдет из раннего доступа Steam 29 января 2019 года. Для анонса этой информации команда разработчиков выпустила ролик, демонстрирующий наиболее яркие творения геймеров, созданные в игре.

Напомним, что PC Building Simulator — видеоигра в жанре симулятора сборки персонального компьютера. Игроки могут конструировать системный блок, используя множество комплектующих реально существующих торговых марок. Также в игре есть одиночная кампания.

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