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Трех уроженок Северной Осетии объявили в розыск за участие в войне в Сирии

Общество

В отношении жительниц республики возбуждены уголовные дела

Владикавказ, 11 января 2019, 14:32 — REGNUM  Три уроженки Северной Осетии попали под подозрение в участии в незаконных международных вооруженных формированиях. В причастности к терриристическим организациям подозревают двух сестер Кубаевых и жительницу Моздокского района Абсаламову, сообщили в республиканском управлении ФСБ.

По данным ведомства, все три женщины объявлены в розыск. Установлено, что они добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и принимают «активное участие в боевых действиях, в том числе на территории Сирии», пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ФСБ обратилось к гражданам за помощью в поиске уроженок Северной Осетии, которые выехали за пределы России для участия в незаконных вооруженных формированиях. В розыск были объявлены 33-летняя Г. Марзоева и 28-летняя О. Биченова, которые добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и активно участвуют в боевых действиях в Сирии.

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Война в Сирии
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