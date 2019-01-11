Назарбаев обсудил с академиком духовную модернизацию страны

Астана, , 14:29 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с государственным и общественным деятелем, академиком Мырзатаем Жолдасбековым реализацию программы духовной модернизации «Рухани жонгуры», сообщили 11 января в пресс-службе главы государства.

На встрече Жолдасбеков рассказал президенту о своей работе по ключевым направлениям программной статьи главы государства «Семь граней великой степи».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Семь граней великой степи», в которой представил свое виденье места исторического, культурного и духовного наследия казахов в жизни Казахстана.

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