В скорой помощи Чувашии рассказали об отравившихся и замёрзших

Чебоксары, , 14:20 — REGNUM Статистику происшествий и вызовов в период новогодних праздников подвела служба скорой медицинской помощи Чувашии, которая работала в усиленном режиме. С 30 декабря по 8 января по линии скорой помощи зарегистрировано 11 243 звонков. Это не только обращения, требующие неотложной помощи, но и консультации по телефону, сообщили ИА REGNUM в минздраве республики.

Зарегистрированы несчастные случаи и отравления. По данным медиков, с начала года зафиксировано 18 случаев отравления алкоголем среди взрослого населения, один из отравившихся скончался. Отметим, в республиканский наркологический диспансер Чувашии и его структурные подразделения в Новочебоксарске и Шумерле с 30 декабря по 8 января госпитализированы 58 человек (за аналогичный прошлогодний период — 71), летальных исходов не было.

Кроме того, службой скорой помощи зарегистрирован 21 случай переохлаждения (среди пострадавших — двое детей), шестерых человек спасти не удалось. Самые частые пациенты, пострадавшие от обморожения, — граждане в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детского травматизма, то заместитель главного врача по медицине катастроф Сергей Долгов рассказал, что ребёнок катался на лыжах и заехал в полынью, которая образовалась в овраге на небольшой речке:

«Ребёнка спасли, отогрели».

За время праздников зарегистрировано шесть случаев падения с высоты, два человека скончались. В результате запуска пиротехники несчастный случай произошёл в одном из районов Чувашии: 16-летней девушке при взрыве петарды оторвало два пальца правой руки.

Ранее министр здравоохранения Владимир Викторов заявлял, что зарегистрировано свыше 28 тыс. амбулаторных посещений медицинских организаций. По итогам проверок неблагополучных семей с детьми в детские больницы из 27 семей были госпитализированы 40 детей, 25 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения мероприятий практически повсеместно полицией использовались. По данным МВД по Чувашии, только на Новый год было изъято 100 литров спиртосодержащей продукции, пять колюще-режущих предметов, 115 пиротехнических изделий.

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