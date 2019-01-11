Родители испытали трудности при устройстве детей-инвалидов в школу

Москва, , 15:14 — REGNUM 46% родителей детей с ограниченными возможностями здоровья испытывали трудности при устройстве ребёнка в школу или детский сад. Такие результаты были получены по итогам опроса Общероссийского народного фронта, сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

Выяснилось, что каждый третий родитель считает, что его ребенок не должен получать образование в условиях инклюзии. 14% опрошенных родителей полностью исключили возможность обучения своего ребенка в образовательных учреждениях.

Родители признали, что основные трудности при устройстве ребёнка в учебное учреждение заключаются в отсутствии профильных специалистов, специализированной компьютерной техники и возможности большинства детей посещать кружки и секции.

Сейчас расходы на дошкольное образование в месяц составляют от 300 до 32 000 рублей, на общее — от 500 до 30 000 рублей, на дополнительное — от 400 до 52 000 рублей. Лишь 7% родителей, участвовавших в опросе, заявили, что получают компенсации за домашнее обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья и им предоставлена льгота на получение дополнительного образования.

Меры по созданию адаптированных образовательных программ предусмотрены госпрограммой «Доступная среда», действие которой президент России, лидер Народного фронта продлил до 2024 года», — напомнила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина.

60% родителей ожидают, что в будущем у их детей появится возможность заниматься с индивидуальным тьютором, 44% надеются на посещение детьми инклюзивных лагерей, а 40% выступают за инклюзивное образование интеллектуального характера или такое, где они сами могут выбирать предметы для своего ребенка (31%).

«При проведении мониторинга реализации национального проекта мы обратим особое внимание на возможности, создаваемые для наименее защищенных категорий детей, в том числе для ребят с инвалидностью или особенностями здоровья. И этого внимания очень ждут их родители», — уточнила Духанина.

Опрос проводился Общероссийским народным фронтом совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». Участие приняли 690 родителей из 68 регионов.

Напомним, в 2018 году в московской школе-интернате для глухонемых детей разгорелся скандал из-за капитального ремонта здания и недостатка финансирования, фактически лишивших воспитанников места для обучения.

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