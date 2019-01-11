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Кадыров поручил оказать помощь пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Общество

Фонд имени Ахмата Кадырова выделит материальную помощь

Челябинск, 11 января 2019, 14:03 — REGNUM  Чеченский региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова окажет помощь магнитогорцам, пострадавшим от взрыва 31 декабря. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в Магнитогорск прибыл министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он побывал в больницах, где проходят лечение пострадавшие при обрушении подъезда люди, встретился с родственниками погибших в этой страшной трагедии, а также с главой города Сергеем Бердниковым и министром социальных отношений Челябинской области Татьяной Никитиной.

По словам Умарова, Рамзан Кадыров — это тот человек, который не понаслышке знает, что такое горе и страдания людей. Он дал поручение, чтобы ни один столкнувшийся с этой бедой человек, не остался без помощи. В первую очередь будет оказана финансовая поддержка за счет средств фонда имени Ахмата Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года в городе Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли 39 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Основной версией произошедшего является взрыв бытового газа.

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