В Казахстане представили новые правила приема в магистратуру

Астана, , 14:08 — REGNUM Гранты на прием в магистратуру в Казахстане буду распределяться на основе единого экзамена, написал 11 января заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Заместитель министра напомнил, что ранее вузы самостоятельного готовили и проводили вступительные экзамены. В новом учебном году вводится комплексное тестирование, которое будет проводить Национальный центр тестирования.

Для поступления в магистратуру абитуриенты должны будут сдать тесты по иностранному языку, по направлению образования и по двум профильным предметам.

Напомним, с 2019 году единое национальное тестирование в Казахстане будут проводить четыре раза в год: в январе, марте, июле и августе. Для поступления на бюджет необходимо сдать тестирование в июле.

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