В крупнейшей больнице Екатеринбурга запретили посещать пациентов

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В городской больнице №40 Екатеринбурга объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Информация об этом размещена на официальном сайте медицинского учреждения.

Карантин действует с 10 января и до особого распоряжения. Гражданам рекомендовано исключить личное общение со своими родственниками, находящимися в больнице, ограничившись пока разговорами по телефону.

Отметим, ситуация с ОРВИ в Екатеринбурге осложнилась. Эпидемический порог на данный момент превышен. По информации свердловского управления Роспотребнадзора, с 1 по 11 января в регионе было выявлено 32,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это выше и среднемноголетнего уровня, и показателей 2018 года. В Екатеринбурге зафиксировано 18,2 тыс. случаев ОРВИ.