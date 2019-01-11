В Германии умер депортированный из США нацистский преступник Яков Палий

Берлин, , 13:54 — REGNUM В Германии умер бывший надзиратель нацистского лагеря «Травники» Яков Палий, сообщает Westfalische Nachrichten.

По данным изданий, 95-летний бывший эсэсовец, причастный к массовым убийствам, умер в доме престарелых.

Напомним, Палий эмигрировал в Соединенные Штаты в 1949 году. Американские власти рассматривали вопрос депортации Палия с 2004 года, поскольку его лишили гражданства из-за того, что он скрывал свое членство в СС. Однако в августе 2018 года его депортировали в Германию.

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