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В итальянском Тренто новые власти отменили уроки «гендерных отношений»

Общество

Предыдущие либеральные власти выдавали гендерные уроки за борьбу с издевательствами

Трентино, Италия, 11 января 2019, 13:43 — REGNUM  Советник по социальной политике провинции Тренто Стефания Сеньяна приняла решение приостановить школьные курсы по «гендерным отношениям», сообщает Il Primato Nazionale в пятницу, 11 января.

Отмечается, что в документах эти уроки описывались как посвященные борьбе со школьными издевательствами, а на их организацию и проведение предыдущими (либеральными) местными властями было выделено 91 тысяча евро и 858 учебных часов.

В частности, ученикам четвертого класса начальной школы предлагали к прочтению художественное произведение, персонаж которого прибывает с планеты, где пол до 20 лет не определяется. На Земле этот персонаж «подвергается дискриминации и становится жертвой предрассудков».

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Политическая жизнь Италии
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