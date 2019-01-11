В итальянском Тренто новые власти отменили уроки «гендерных отношений»

Трентино, Италия, , 13:43 — REGNUM Советник по социальной политике провинции Тренто Стефания Сеньяна приняла решение приостановить школьные курсы по «гендерным отношениям», сообщает Il Primato Nazionale в пятницу, 11 января.

Отмечается, что в документах эти уроки описывались как посвященные борьбе со школьными издевательствами, а на их организацию и проведение предыдущими (либеральными) местными властями было выделено 91 тысяча евро и 858 учебных часов.

В частности, ученикам четвертого класса начальной школы предлагали к прочтению художественное произведение, персонаж которого прибывает с планеты, где пол до 20 лет не определяется. На Земле этот персонаж «подвергается дискриминации и становится жертвой предрассудков».