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В исторических кварталах Пекина убрали все столбы линий электропередач

Общество

Государственная компания State Grid Beijing Electric Power Company сообщила 10 января о завершении проекта удаления столбов с линиями электропередач в количестве 6270 штук

Пекин, 11 января 2019, 13:35 — REGNUM  Власти Пекина провели сотни подземных линий электропередач в центральные районы Дунчэн и Сичэн, которые знамениты своими легендарными средневековым кварталами хутунами, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Государственная компания State Grid Beijing Electric Power Company сообщила 10 января о завершении проекта удаления столбов с линиями электропередач в количестве 6270 штук и подведения подземных линий взамен в количестве 500 единиц, который осуществлялся с 2017 года. Целью проекта было облагораживание внешнего облика традиционных исторических районов Пекина, древних зданий, традиционных дворов и хутунов.

Отметим, что хутуны представляют собой группу домов, выстроенных по принципу сыхэюань (двор с домами по четырем сторонам). Сыхэюань строились один рядом с другим, образуя узкую аллею, которые и получили название хутунов. Предполагается, что они имеют монгольское происхождение во времена династии Юань (1271 — 1368).

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Городское благоустройство
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