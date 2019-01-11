В исторических кварталах Пекина убрали все столбы линий электропередач

Пекин, , 13:35 — REGNUM Власти Пекина провели сотни подземных линий электропередач в центральные районы Дунчэн и Сичэн, которые знамениты своими легендарными средневековым кварталами хутунами, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Государственная компания State Grid Beijing Electric Power Company сообщила 10 января о завершении проекта удаления столбов с линиями электропередач в количестве 6270 штук и подведения подземных линий взамен в количестве 500 единиц, который осуществлялся с 2017 года. Целью проекта было облагораживание внешнего облика традиционных исторических районов Пекина, древних зданий, традиционных дворов и хутунов.

Отметим, что хутуны представляют собой группу домов, выстроенных по принципу сыхэюань (двор с домами по четырем сторонам). Сыхэюань строились один рядом с другим, образуя узкую аллею, которые и получили название хутунов. Предполагается, что они имеют монгольское происхождение во времена династии Юань (1271 — 1368).