В Ингушетии в 2018 году снизилось число погибших в ДТП

Магас, , 13:29 — REGNUM В Ингушетии по итогам 11 месяцев 2018 года отмечается снижение показателей аварийности по трем направлениям. Так, почти на 10% уменьшилось количество произошедших дорожно транспортных происшествий. Их общее число составило 193. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по республике Валерий Лодыгин.

Кроме того, число погибших в авариях также снизилось. Если в 2017 году на дорогах республики погибли 77 человек, то в 2018 — 59. По словам Лодыгина, произошло и снижение количества пострадавших в ДТП — с 346 до 335.

Как отметил глава регионального управления ГИБДД, чаще всего виновниками аварий, в которых пострадали люди, становятся водители, ранее неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров неоднократно высказывал озабоченность большим количеством ДТП в республике. Он предлагал парламенту Ингушетии внести на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о конфискации автомобилей у виновников ДТП. При этом вырученные от продажи машин денежные средства, по мнению Евкурова, можно было бы направлять на компенсацию пострадавшим в ДТП.

Кроме того, по словам главы Ингушетии, необходимо публиковать имена злостных нарушителей правил дорожного движения, особенно из числа представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

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