Более 500 вузов России будут информировать студентов об Универсиаде-2019

Красноярск, , 13:25 — REGNUM Специалисты Информационно-координационного центра XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года отладили механизм взаимодействия Сибирского федерального университета с пресс-центрами российских вузов по вопросам информационной поддержки Зимних студенческих игр, сообщает 11 января пресс-служба вуза.

«В ходе сотрудничества 516 вузов включились в работу по информированию студенчества о Всемирной универсиаде — 2019 и разместили подробные сведения о подготовке и проведении игр на своих веб-ресурсах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этапе продвижения события планируется расширение сети информационных партнёров за рубежом. На сегодняшний день письма направлены в более чем 800 вузов мира, треть из которых уже подключились к продвижению и популяризации Универсиады-2019.

Как пояснила руководитель центра, заместитель директора Департамента проектной деятельности СФУ Евгения Туртапкина, результаты работы центра превышают ожидаемые показатели. В call-центр, специалисты которого оказывают консультационную помощь всем университетам страны, ежедневно поступает более трёхсот звонков.

На следующем этапе работы центра будет организована серия телемостов с зарубежными вузами. Её откроет видеоконференция СФУ с Университетом Кадиса, которая состоится 21 января 2019 года. Студенты, спортсмены и волонтёры двух вузов обсудят вопросы развития студенческого спорта и добровольческого движения, поделятся опытом участия в международных соревнованиях.

Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске.

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