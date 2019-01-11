В США мужчина пошутил про наркотики в чате, где присутствовал полицейский

Вашингтон, , 13:22 — REGNUM В сети обсуждают историю мужчины, который решил пошутить в группе WhatsApp, куда он попал случайно. Группа была посвящена дню рождения женщины, и её участники приняли его за одну из её подруг.

Мужчину зовут Билли Роулинсон, и когда он понял, о чем идет речь в этой группе, он решил разыграть её участниц. Вначале он сообщил, что намерен присутствовать и спросил о том, сколько на мероприятии будет стриптизеров. Затем он поинтересовался, сможет ли кто-то из организаторов вечеринки раздобыть наркотики.

На это среагировала одна из участниц группы, она спросила, серьезно ли говорит «Лоррейн» (за эту женщину приняли Роулинсона), и напомнила ей, что является офицером полиции. После того как мужчина опубликовал эту переписку в Twitter, она быстро стала популярной. В результате его в сети нашла именинница, и шутнику пришлось извиниться перед ней за свое поведение.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, которое удивило пользователей сети. В ролике мужчина невозмутимо тащит девочку за капюшон куртки по полу аэропорта. Людям показалась странным не только невозмутимость отца, но и реакция девочки на происходящее.

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