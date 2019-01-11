Суд Украины рассмотрит дело капитана российского судна «Норд» в феврале

Киев, , 13:20 — REGNUM Рассмотрение дела капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко перенесено на 1 февраля, сообщил 11 января ресурс «Таймер».

Причиной данного решения стала неисправность оборудования для аудио‑ и видеофиксации в здании суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский рыболовецкий сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в марте 2018 года. Лишь 30 октября команда судна смогла вернуться домой, в Крым.

Капитан «Норда» остаётся на территории Украины, поскольку на него заведено уголовное дело.

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