Жители Калабрии спасли мигрантов, а полиция арестовала их перевозчиков

Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 13:14 — REGNUM Несколько десятков жителей итальянской Калабрии приняли участие в спасении 51 курдского мигранта, чья лодка едва не затонула у самого берега, передает информагентство Ansa в пятницу, 11 января.

Одновременно с этим правоохранительные органы арестовали обоих предполагаемых перевозчиков нелегальных мигрантов — этот вид деятельности по итальянским законам является преступлением. Оба арестованных — граждане России.

Издание предполагает, что все мигранты (первые, сумевшие добраться до берегов Италии в 2019 году) останутся в Калабрии — в связи с изменениями политики государства по вопросу о миграции в центрах по приему остается много свободных мест.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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