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Российских врачей и учителей не коснутся ограничения в подарках

Общество

На данные категории госслужащих не следует распространять действие соответствующего законопроекта, полагают в правительстве РФ

Москва, 11 января 2019, 13:14 — REGNUM  Правила, ограничивающие российских чиновников в получении подарков, не следует распространять на врачей и учителей, заявил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов. Об этом сообщает 11 января РИА Новости.

По словам Логинова, для исключения неверного толкования соответствующий законопроект подлежит уточнению. Замглавы аппарата правительства добавил, что, хотя упомянутые категории сотрудников и работают в госорганизациях, на них не следует распространять ограничения по приему подарков.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих вопросы о подарках представителям власти, чиновникам и другим категориям госслужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил полностью запретить дарить подарки в том числе врачам и учителям. По мнению политика, любые акты дарения могут содержать коррупционную составляющую.

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