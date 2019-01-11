Пятница, 11 Января 2019 года
13:05:24 МСК

59% жителей Франции ожидают «экономические трудности» в 2019 году — опрос

Общество

Три четверти респондентов заявили, что не доверяют правительству Франции

Париж, 11 января 2019, 13:05 — REGNUM  Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, жители Франции пессимистично оценивают развитие экономики в стране в 2019 году, сообщает Le Figaro.

Согласно данным этого опроса, шесть из десяти респондентов (59%) ожидают «экономические трудности» в 2019 году и только 7% уверены в «процветании».

В разгар кризиса «желтых жилетов» три четверти респондентов заявили, что не доверяют правительству Франции в улучшении ситуации в сфере безработицы и повышения покупательной способности.

На вопрос о том, какова будет общая ситуация во Франции в конце пятилетнего президентского срока Эммануэля Макрона, 48% респондентов ответили, что она будет «хуже», чем до выборов в мае 2017 года, и лишь 15% считают, что ситуация «улучшится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французского института общественного мнения, проведенного в начале января 2019 года, действия главы государства одобряют 28% опрошенных.

Подробности: Доверие жителей Франции к правительству страны восстанавливается — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить