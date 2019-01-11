59% жителей Франции ожидают «экономические трудности» в 2019 году — опрос

Париж, , 13:05 — REGNUM Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, жители Франции пессимистично оценивают развитие экономики в стране в 2019 году, сообщает Le Figaro.

Согласно данным этого опроса, шесть из десяти респондентов (59%) ожидают «экономические трудности» в 2019 году и только 7% уверены в «процветании».

В разгар кризиса «желтых жилетов» три четверти респондентов заявили, что не доверяют правительству Франции в улучшении ситуации в сфере безработицы и повышения покупательной способности.

На вопрос о том, какова будет общая ситуация во Франции в конце пятилетнего президентского срока Эммануэля Макрона, 48% респондентов ответили, что она будет «хуже», чем до выборов в мае 2017 года, и лишь 15% считают, что ситуация «улучшится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французского института общественного мнения, проведенного в начале января 2019 года, действия главы государства одобряют 28% опрошенных.

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