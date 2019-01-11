От свиного гриппа в Грузии скончался еще один пациент

Тбилиси, , 12:59 — REGNUM От вируса свиного гриппа в Грузии скончался еще один пациент. Как сообщила 11 января телекомпания «Рустави-2», жертвой опасного вируса стал 28-летний молодой мужчина из Чохатаури, который после ухудшения состояния был доставлен в Кутаиси. 9 дней пациент находился на искусственном дыхании, но спасти его не удалось. В беседе с журналистами телекомпании отец погибшего сообщил, что его сын страдал хроническим заболеванием — эпилепсией, что ухудшило его состояние.

В связи с распространением вируса H1N1 специальную пресс-конференцию дал директор Тбилисской центральной детской больницы имени Иашвили Иванэ Чхаидзе, который сообщил, что на данный момент пик роста заболеваемости миновал и число обращений в больницу с вирусом гриппа снижается.

По его информации, если в последнюю неделю декабря в клинику с подозрением на вирус H1N1 обратились 483 пациента, то в первую неделю января — 405 человек. На 11 января в клинике с вирусом гриппа лечение проходят 63 пациента, из них 3 — в тяжелом состоянии и помещены в департамент критической медицины.

Очередного роста заболеваемости гриппом, в том числе свиным, директор клиники ожидает в феврале-марте. От свиного гриппа в Грузии скончались уже 14 человек.