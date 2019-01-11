Итальянское кафе поплатилось за попытку нажиться на туристе из Тайваня

Флоренция, Италия, , 12:53 — REGNUM В Италии турист из Тайваня стал жертвой недобросовестных торговцев. Так, один рожок мороженого в кафе во Флоренции обошёлся мужчине в €25. Такую высокую цены на десерт работники заведения общепита пояснили тем, что «оно очень вкусное», поэтому такое дорогое, сообщает The Daily Mail.

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Несмотря на возмущение, путешественник заплатил требуемую сумму. Однако потом его итальянский гид вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что прейскурант магазина был спрятан от клиентов за прилавком. За завышенные цены и обман покупателей кафе-мороженое было оштрафовано на €2 тыс.

Как отметил один из местных полицейских, сокрытие цен очень распространено в туристических местах Италии.

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«Это является привычкой, которая создаёт негативное мнение среди иностранцев, так как туристы являются основными жертвами», — приводит газета La Repubblica слова сотрудника правоохранительного ведомства.

Отмечается, что это далеко не первый раз, когда туристы жалуются на непомерные расходы в туристических местах Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, по итогам 2018 года число иностранных туристов в Италии должно было увеличиться с 60,5 до 62,8 млн человек. При этом самыми востребованными среди иностранцев регионами страны названы Венето, Альто Адидже, Тоскана, Ломбардия, и Лацио.

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