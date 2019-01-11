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Во Франции госсекретарь по вопросам равенства пожаловалась в суд на травлю

Общество

Женщина стала мишенью для оскорбительных публикаций в сети после того, как выступила против «желтых жилетов»

Париж, 11 января 2019, 13:02 — REGNUM  Государственный секретарь Франции по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа подала жалобу в парижский суд, назвав себя жертвой преследований в глобальной сети, пишет газета ABC 10 января.

Марлен Шьяппа осуждала действия протестующих «желтых жилетов», а пик ее появлений в медиа-среде пришелся на 7−8 января, когда она выступила с обвинением против боксера, избившего жандармов в ходе протестов 5 января, и сочувствующих ему лиц.

В ответ в интернете возник спонтанный флэшмоб: появились тысячи оскорбительных для Шьяппа публикаций. С помощью фотомонтажа голову 36-летней чиновницы накладывали на фотографии женщин в вульгарных позах и сопровождали угрозами вроде «эта сионистская проститутка с Елисейского дворца должна замолчать», «мы тебя повесим».

Шьяппа заявила в суде о «массовой кибератаке» личного, сексуального и расистского характера.

Писатель, блогер и журналист Марлен Шьяппа попала в большую политику в 2014 году, став заместителем мэра города Ле-Ман. В мае 2017 года она вошла в состав правительства Эдуара Филиппа.

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Политическая жизнь Франции
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