Создатели Metro Exodus рассказали о команде, стоящей за разработкой игры

Киев, , 13:45 — REGNUM Разработчики Metro Exodus на своём YouTube-канале выпустили первый эпизод серии видеороликов о создании игры. Он называется «Спартанцы» и рассказывает о команде разработчиков проекта.

Видео рассказывает об уникальности проекта — его создала команда энтузиастов, до этого неизвестная в игровом сообществе. Разработка началась в тесном офисе на Украине, на собственные средства команды, пытавшейся найти издателя.

По словам Александра Костюка, сейчас в команде около 20 человек. Все они хотят создавать уникальные игры, которые в будущем окажут влияние на индустрию. Разработчики использовали многие наработки игры STALKER и наложили их на историю Дмитрия Глуховского. Metro Exodus выйдет 15 февраля 2019 года.

Напомним, что ранее Дмитрий Глуховский сообщал об отмене работы над американской экранизацией книги «Метро 2033». По словам писателя, сценарист проекта не смог адаптировать книгу для американского зрителя. Он хотел перенести место действия в Вашингтон, что, по мнению Глуховского, негативно сказалось бы на многих идеях, заложенных в «Метро».

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