В Ингушетии откроют Дом Юнармии

Магас, , 12:50 — REGNUM В 2019 году в Ингушетии будет создан Дом Юнармии. Новый центр патриотического воспитания будет открыт в Сунженском районе республики, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе главы региона.

Про словам начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Мадины Богатыревой, Дом Юнармии объединит всех юнармейцев региона, которых в настоящее время уже насчитывается 1420 человек. В нем будут созданы все условия для проведения массовых мероприятий организации. На одной площадке будут созданы актовый и читальный залы, тренажерный зал и зал для обучения навыкам самообороны, площадка для занятий киберспортом.

В Доме Юнармии будет также создан свой музей для размещения материалов о героях Ингушетии, а также найденных в ходе раскопок поисковыми отрядами экспонатов.

Напомним, в начале сентября 2018 года свой дом появился и у юнармейцев Москвы. Он открыл свои двери в стенах 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В Доме Юнармии молодежи предоставили возможность заниматься в кружках по робототехнике, работать с квадрокоптерами и квадроциклами. Для юнармецев оборудовали спортивные площадки и организовали работу мастер-классов по живописи и вокалу.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министра обороны РФ Сергей Шойгу. Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах России. Под знамена «Юнармии» встали уже более 260 тысяч юношей и девушек.