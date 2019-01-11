Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании 10-летней давности

Лас-Вегас, США, , 12:48 — REGNUM Ведущие в США расследование в отношении звезды мирового футбола Криштиану Роналду требуют от него образец ДНК, сообщает СВS со ссылкой на адвоката футболиста 11 января.

Женщина по имени Катрин Майорга утверждает, что в 2009 году в Лас-Вегасе Роналду ее изнасиловал, а затем заплатил за молчание $375 000. Ее адвокат говорит, что она страдала депрессией, суицидальными мыслями, злоупотреблением алкоголем и проблемами поддержания личных отношений.

О нападении Майорга впервые рассказала немецкому изданию Der Spiegel — по словам ее адвоката, она вдохновлена международным движением #MeToo и надеется побудить всех, кто пострадал от сексуального насилия в прошлом, выступить вперед.

Роналду отвергает обвинение в изнасиловании.

«Господин Роналду всегда утверждал и утверждает, что произошедшее в 2009 году в Лас-Вегасе случилось по взаимному согласию» , — говорит адвокат футболиста Петер Кристиансен, и результат теста ДНК не подтвердит обвинений.

По его мнению, это стандартный запрос полиции в рамках расследования. Он не сразу подтвердил сообщение со ссылкой на неназванный источник о том, что ордер был отправлен в Италию, чтобы заставить Роналду представить образец ДНК.

Полиция собирает доказательства, прежде чем передать дело в офис окружного прокурора округа Кларк, который решит, предъявлять ли обвинение.

Как известно, Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Игрок с доходом $108 млн в год также является вторым из богатейших футболистов мира.