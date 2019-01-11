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Минздрав Южной Кореи пересмотрел стандарт оказания медицинской помощи

Общество

Пожилые люди с туберкулезом коленного сустава могут получить бесплатную операцию

Сеул, 11 января 2019, 16:33 — REGNUM  Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея решило увеличить финансовую поддержку пожилых людей уязвимой социальной группы, которым необходима операция при туберкулезе коленного сустава, сообщает YTN.

Кроме того, министерство планирует увеличить число кандидатов на операцию, за счет снижения возрастной планки до 60 лет.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея пересмотрело «стандарт оказания медицинской помощи при туберкулезном гоните» и решило увеличить среднюю сумму финансовой поддержки с 479,000 вон (~$428) до 1,2 млн вон (~$1074).

Бесплатную операцию могут получить кандидаты из малообеспеченных семей, неполных семей, а также те, кто получает пособие по вспомоществованию.

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Медицина
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