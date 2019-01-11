Жители района Зюзино в Москве требуют вернуть им роддом

Москва, , 12:39 — REGNUM В Москве жители района Зюзино потребовали открыть роддом №10, сообщил портал activatica.org.

По мнению жителей, в медицинском учреждении есть объективная потребность. В поддержку сохранения роддома они собрали полторы тысячи подписей.

Роддом закрылся, говорится в материале, в конце 2018 года после проверки Роспотребнадзора. Активисты обращают внимание на молчаливую позицию московской власти, поэтому о дальнейшей судьбе учреждения они не знают.

«Вышло постановление суда о приостановлении деятельности на 90 дней в связи с нарушением каких-то санитарно-эпидемиологических требований. В частности, по системе вентиляции. Соответственно, деятельность роддома приостановлена на три месяца, после чего руководство Центра планирования семьи, филиалом которого является роддом № 10, не обжаловали это постановление и оно вступило в силу. Часть оборудования была вывезена, сейчас в роддоме работает только женская консультация», — сообщил муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

Комментируя ситуацию с закрытием роддома, он рассказал о происходящих изменениях в городской медицине на примере района Зюзино:

«Так называемая оптимизация действительно идет, мы в Зюзино это наблюдаем. Например, в поликлиниках № 84 и № 33 количество врачей-специалистов с 2014 года значительно сократилось. В 2019 году у нас нет в районе ни одного бесплатного отделения стоматологии, нет ни одного бесплатного отделения физиотерапии. Например, у человека болит зуб, чтобы его залечить бесплатно и неотложно, нужно ехать в госпиталь Челюстно-лицевой хирургии, который находится на станции метро Шаболовская. Это далеко. И это касается не только Зюзино, но и всех районов юго-западного округа Москвы. На миллион людей одно или два бесплатных стоматологических отделения. Условно, вам окажут помощь, у вас болит зуб, вам положат мышьяк, удалят нерв, а пломбу ставьте уже за деньги. Это все «оптимизирование» произошло за несколько лет. Бюджет Москвы пухнет от денег, миллиарды и триллионы тратятся на благоустройство, а на медицинское обслуживание, на здоровье людей расходы сокращаются».