В Танзании зафиксированы новые случаи нападения на альбиносов

Сумбаванга, Танзания, , 12:59 — REGNUM Гражданка Танзании Гуденсия Зумба, 58 лет, жительница деревни Мтимбва области Руква — альбинос. В интервью газете Mtanzania она рассказала, что она и ее семья все еще живет в страхе.

Альбиносы в Танзании опасаются за свои жизни. Издание отмечает, что в недавнем прошлом убийства альбиносов ради их частей тела были очень распространены в стране. Сегодня ситуация постепенно улучшается.

Гуденсия — одна из 12 детей в своей семье. 4 из 12 родились альбиносами. По ее словам, сегодня она боится за свою жизнь не так, как раньше и даже может участвовать в общественной жизни.

Она рассказала, что недавно на ее сестру Марию Зумба, 38 лет, ночью было совершено нападение. Неизвестные ворвались в дом Марии и угрожали отрезать ее конечности, однако смелость мужа смогла остановить преступников.

«Есть люди, которые приходили ночью три раза, один раз они сломали стену, другой — ворвались через дверь. Суд оправдал их из-за отсутствия доказательств», — рассказывает Гуденсия.

По ее словам, каждый раз, когда она идет на поле или в сад, она старается не оставаться одна, так как опасается нападений.

Председатель деревни Мтимбва Уиллброуд Капуфи признает наличие таких случаев. Капуфи отметил необходимость охраны для каждого из альбиносов, а также советов из граждан, которые будут заниматься выявлением людей с дурными намерениями по отношению к альбиносам.

Защитой прав альбиносов занимается Объединение гражданских институтов города Сумбаванга (Sumango), проекты объединения спонсируются негосударственной организацией Foundation for Civil Society.