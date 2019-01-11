ЦОДД назвал результаты патрулирования в центре Москвы

Москва, , 12:59 — REGNUM Во время новогодних праздников сотрудники службы Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы оказали помощь более 400 автомобилистам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января сообщили в пресс-службе организации.

В частности, 131 раз была оказана помощь водителям неисправных автомобилей, 155 раз — водителям, попавшим в ДТП. Кроме того, было оформлено 66 Европротоколов, 91 раз проведена буксировка аварийных автомобилей, ещё 24 раза сотрудники выступили в качестве понятых при оформлении ДТП с пострадавшими.

«Ежедневно в дневное время на маршруты патрулирования выезжало 16 экипажей, в ночное время по 4−5 экипажей. На постоянной основе они дежурили в центральной части города и в других районах, следили за транспортной инфраструктурой, мониторили движение», — сообщил руководитель ЦОДД Москвы Вадим Юрьев.

Он также добавил, что Дорожный патруль проводил совместную работу с ГИБДД по урегулированию движения в местах массового скопления людей и машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года в Центре организации дорожного движения в Москве заявили о проблемах с трафиком в связи с «наплывом» иногородних гостей.

Читайте подробнее: В ЦОДД Москвы объяснили пробки большим иногородним трафиком