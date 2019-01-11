Во Франции прошла конференция религиозных лидеров

Париж, , 12:44 — REGNUM Во Франции прошла конференция французских религиозных лидеров, на которой присутствовали представители ассоциации эпископов, федерации протестантов, совета французской мусульманской веры, буддийского союза и главный раввин Франции. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

На повестке дня: закон об отделении церквей от государства 1905 года, который исполнительная власть намеревается изменить, в частности, чтобы «адаптировать исламскую веру» к реалиям Франции.

«Эммануэль Макрон (президент страны) настаивает на том, что изменение закона 1905 года необходимо для реформирования ряда положений, которые устарели», — заявил вице-президент совета французской мусульманской веры Ануар Кбибеч.

По его словам, президент Франции предложил «усилить прозрачность финансирования религиозных культов, гарантировать уважение общественного порядка», «консолидировать управление культурными объединениями и расширить возможности их лидеров».

Кбибеч добавил, что часть закона будет пересмотрена для «облегчения роспуска ассоциации при наличии нарушения общественного порядка». По его словам, «он уверен в том, что не будет никакого закона, нацеленного на ислам».

Известно, что встреча с президентом Франции запланирована на февраль 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года институт Монтень предложил меры по борьбе с «исламизмом во Франции».

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