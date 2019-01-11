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Калужские власти выделили в 2019 году на ремонт домов культуры 47 млн руб

Общество

В регионе за последние годы не построили ни одного Дома культуры, а те, что есть, находятся в плачевном состоянии

Калужские власти выделили в 2019 году на ремонт домов культуры 47 млн руб
Иллюстрация: Vestnik-obninsk.ru
Спектакль театра сказок Городского дворца культуры Обнинска.

Калуга, 11 января 2019, 12:29 — REGNUM  Федеральный проект «Культура малой Родины» с входящими в него программами «Театры малых городов» и «Местный Дом культуры» активно реализуется на территории Калужского региона. Как сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, данное направление курирует депутат областного парламента, директор Калужского драматического театра Александр Кривовичев.

В рамках реализации проекта в начале 2019 года депутат посетил два дома культуры Перемышльского района — в селе Макарово и в селе Перемышль.

«К сожалению, в нашей области не строятся дворцы культуры. И это наша беда. Мы не построили ни одного ДК за последние годы. А те, что есть, зачастую находятся в очень плачевном состоянии», — прокомментировал ситуацию депутат Кривовичев.

Парламентарий добавил, что на ремонт домов культуры Калужской области в 2019 году выделено 47 миллионов рублей. Как отметил Александр Кривовичев, помощь местным театрам оказывается не только материальная: на базе организованного при научно-методическом центре объединения, в состав которого вошли все театры Калужского региона, проводятся встречи и семинары.

«Так, в ближайшее время Калужский областной драматический театр примет на своей сцене обнинский театр и театр экопоселения «Ковчег», — подчеркнул депутат калужского Заксобрания Александр Кривовичев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен в России Годом театра. С этой инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

«Мне бы очень хотелось, чтобы 2019 год стал Годом театра, — обратился Калягин к президенту РФ Владимиру Путину. — Большое количество театров, вы знаете, нуждаются в капитальном ремонте. Много чего. И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить».

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Развитие инфраструктуры учреждений культуры
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