Главный архитектор Москвы рассказал о приятном облике новых предприятий

Москва, , 12:48 — REGNUM На территории Новомосковского округа появится научно-производственный комплекс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, общий объём зданий составит порядка 18 тыс. квадратных метров.

«Оба здания выполнены в единой стилистике — это стеклянные округлые объемы, которые придают комплексу интересный и динамичный облик. Стоит отметить, что в целом новые предприятия в Москве приобретают приятный для глаз вид», — считает он.

Научно-исследовательский производственный комплекс построят в 2,5 километрах от МКАД, на территориях между ЖК «Румянцево-парк» и СНТ «Мир», возле границы Западного административного округа. Комплекс будет состоять из двух корпусов: научно-производственного и административного.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании 200 тыс. рабочих мест в ТиНАО и успешном развитии округа.

Читайте подробнее: Собянин разглядел в Новой Москве «огромный градостроительный потенциал»