Чечня делает успехи в борьбе с наркоманией

Грозный, , 12:14 — REGNUM В 2018 году в Чечне возбуждено 716 уголовных дел по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров. Из них 45 дел возбуждено по фактам сбыта наркотических средств.

За прошедший год было арестовано 43 человека, занимавшихся торговлей наркотиками, а также 143 человека за их хранение в крупном размере. Об этом ИА REGNUM 11 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, из незаконного оборота изъято свыше 32 кг наркотиков. В сравнении с 2017 годом, произошло снижение числа наркопреступлений. Так, по статистике, за неполный год — девять месяцев 2017 года — в Чечне было зарегистрировано около 770 наркопреступлений, что почти на 50 больше, чем за весь 2018 год.

Из них 15 дел о наркоторговле и 52 факта торговли сильнодействующими веществами. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято 35 килограмм наркотиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров не раз заявлял, что наркомания является не меньшим злом для республики и для общества в целом, чем терроризм. В 2016 году он провозгласил кампанию по искоренению наркомании в регионе. По его поручению был создан оперативный штаб, который начал активную борьбу с незаконным оборотом наркотических средств.

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