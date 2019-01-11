Население Новой Зеландии увеличится до пяти миллионов уже в 2019 году

Веллингтон, , 12:17 — REGNUM В 2019 году при сохранении текущих темпов прироста численности население Новой Зеландии достигнет рекордной отметки в пять миллионов человек. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство Radio New Zealand. На сегодняшний день населения страны составляет 4 млн 934 тысячи человек. Эксперты статического агентства New Zealand Stats провели анализ данных об уровне рождаемости, смертности и чистой миграции и подсчитали, что население Новой Зеландии увеличивается на одного человека каждые 5 минут 26 секунд. Численность населения неуклонно растёт: предыдущий рубеж в 4 миллиона человек был достигнут еще в 2003 году, однако эксперты утверждают, что с тех пор темпы прироста населения значительно ускорились. За 2018 год новозеландцев стало на 90 тысяч человек больше. Главным образом прирост происходит за счёт увеличения продолжительности жизни (83 года для женщин и 79 лет для мужчин) и миграционного притока. Тревогу вызывает снижение коэффициента фертильности — количества детей в расчете на одну женщину — с 2,19 в 2007 году до 1,81 в 2018 году. Для сохранения численности населения необходим коэффициент не менее 2,1.