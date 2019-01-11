Туристический поток в Австралию резко увеличился за счет приезжих из Китая

Канберра, , 12:43 — REGNUM Согласно данным австралийского Агентства по исследованию туризма, в последнее время значительно вырос поток иностранных туристов, приезжающих в Австралию, в частности — гостей из Китая. В 2017 году общий показатель равнялся 8,8 млн человек, в 2018 году он увеличился на 7%. Об этом сообщает австралийское новостное агентство ABC.

Общий вклад туристической отрасли в ВВП оценивается в 3%. Одним из самых популярных для посещения туристами мест является остров Тасмания на юге Австралии, который в 2018 году посетили 307 тысяч человек — на 15% больше, чем годом ранее; за время отдыха они потратили 457 миллионов долларов. При этом, министр туризма Саймон Бернингам отметил, что бóльшая часть туристов — это граждане КНР. По словам политика, подобный рост популярности Австралии в Китае обусловлен тем, что на протяжении двух лет председатель КНР Си Цзиньпин посещал континент и Тасманию. Примечательно, что китайские туристы тратят в среднем около 6 тысяч долларов за одну поездку, в то время как траты туристов из других стран обычно в несколько раз меньше.

В Австралии и, в частности, на острове Тасмания туристов привлекают уникальные природные условия, заповедники, а также высокий уровень сервиса и экологически чистые продукты.