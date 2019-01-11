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На Украине за год раскрыто 564 коррупционных преступления — СБУ

Общество

В числе коррупционеров — десять судей

Киев, 11 января 2019, 12:12 — REGNUM  В 2018 году сотрудники СБУ раскрыли 564 коррупционных преступления, сказано 11 января на официальном сайте ведомства.

О подозрении в совершении преступления сообщили 21 сотруднику государственной фискальной службы (ГФС), десяти судьям и десяти сотрудникам государственной миграционной службы (ГМС).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году СБУ закрыли въезд на Украину 157 гражданам России, а также арестовали 49 администраторов «антиукраинских» групп в социальных сетях.

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Коррупция и борьба с ней
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