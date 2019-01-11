В Южной Корее объявят амнистию по случаю столетия Первомартовского движения

Сеул, , 14:23 — REGNUM Правительство Республики Корея уже в ближайшее время объявит масштабную амнистию и выпустит на свободу заключённых, совершивших уголовные правонарушения небольшой тяжести.

Амнистия будет приурочена к столетнему юбилею Первомартовского движения, которое оказывало сопротивление японцам во время их колониального правления на Корейском полуострове.

Как сообщает южнокорейский информационный портал KBS, министерство юстиции уже начало соответствующие процедуры по подготовке списков заключённых, которых могут выпустить на свободу. Главным образом, амнистия коснётся тех, кто совершил уголовные правонарушения во время протестов против строительства базы ВМФ на острове Чеджу, размещения в Южной Корее американских систем противоракетной обороны или против правительства после трагической гибели парома «Севоль». Кроме того, на свободе, весьма вероятно, окажутся осуждённые за экономические преступления небольшой тяжести и злостные нарушители правил дорожного движения.

Отмечается, что амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил преступления, связанный с коррупцией. Официально не сообщается, какое количество заключённых планируется освободить, однако эксперты полагают, что это число будет исчисляться тысячами.