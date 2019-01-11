Северная Корея заняла последнее место в мировом рейтинге демократии

Пхеньян, , 14:01 — REGNUM Северная Корея является наименее демократичным государством на планете — к такому выводу пришли эксперты британского аналитического агентства EIU, входящего в медиахолдинг «The Economist». Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Агентство EIU составило ежегодный рейтинг стран по уровню демократического развития; в него вошли 167 государств мира. Они ранжировались в зависимости от количества набранных баллов, присваиваемых по соответствию различным критериям: степень развитости гражданского общества, свобода слова, сменяемость правительства и т.д. Затем страны подразделялись на четыре категории: полностью демократические государства, несовершенные демократические государства, государства с гибридным режимом и авторитарные государства. Так, например, страны, набравшие 8,01 баллов, относились к первой категории, а менее 4 — к последней.

КНДР набрала 1,08 баллов — худший результат среди всех участников рейтинга. Южная Корея расположилась на 21 месте с 8 баллами ровно, а США — на 25 месте с 7,96. Таким образом, оба государства являются несовершенными демократиями.