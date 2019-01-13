Шесть малоизвестных профессий в области периодической печати

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 13 января, в России отмечают профессиональный праздник работников периодической печати и средств массовой информации — День российской печати. Эта дата связана с началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер «Ведомостей». ИА REGNUM составило подборку малоизвестных профессий в области периодической печати.

Рерайтер — специалист по лексическому изменению оригинальных текстов. Рерайтеры создают уникальные тексты на основе уже готового материала, сохраняя его смысловую нагрузку.

Дизайнер шрифта — узкоспециализированный специалист в области графического дизайна, который занимается визуальным оформлением шрифтов. В его обязанности входит подбор шрифтовых пар, выбор шрифтовых приемов под задачи и аудиторию проекта, выстраивание иерархии текста, работа с ритмом, пространством и модульными сетками.

Бильд-редактор — осуществляет оперативный отбор фотографий, а также ищет иллюстрации и снимки в фотобанках и фотоагентствах. В обязанности бильд-редактора входит ведение архива фотографий и выполнение дополнительных заданий редакции: сканирование фотографий, создание коллажей, создание мультимедийных материалов и т.д.

Верстальщик — специалист по верстке многостраничных изданий: газет, журналов, книг, брошюр и календарей. В его обязанности входит создание гармоничных макетов, состоящих из текста и иллюстраций, которые должны уместиться в полном объеме на выделенном фрагменте печатного издания.

Печатник — специалист в области печатного дела, который регулирует печатные машины, контролирует качество бумаги и красок, изучает новые техники и приемы печати. Он также осуществляет постпечатные работы — ламинирование, порезку и прочие.

Брошюровщик — работник типографии, издательства или СМИ, ответственный за соединение отдельных страниц в книгу, журнал или брошюру. В его задачи входит разрезание листов, раскладывание их по комплектам, склеивание или сшивание определенным образом.

После 1917 года День российской печати перенесли на 5 мая и переименовали в День советской печати — именно тогда в свет вышла главная советская газета «Правда». В 1991 году праздник вновь переименовали и вернули ему прежнюю дату. Начиная с 1997 года в этот день традиционно проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.

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