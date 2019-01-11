Пятница, 11 Января 2019 года
11:55:36 МСК

Из больниц выписаны ещё двое пострадавших в Магнитогорске

Общество

В стационарах остались 10-месячный спасённый 1 января из-под завалов мальчик и гражданин Таджикистана, потерявший при обрушении подъезда свою жену и троих детей

Магнитогорск, Челябинская область, 11 января 2019, 11:55 — REGNUM  В Магнитогорске из больниц выписаны ещё двое пострадавших при обрушении седьмого подъезда десятиэтажки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в челябинском минздраве.

Пострадавшая женщина переведена на амбулаторное лечение, а получивший травмы мужчина будет проходить реабилитацию в структуре своего комбината, уточнили в минздраве.

Сейчас в больницах остаются спасённый 1 января из-под завалов 10-месячный мальчик, а также гражданин Таджикистана, который при обрушении подъезда потерял свою семью (супругу и троих детей). Первому оказывают помощь медики Москвы, второму — Челябинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла рано утром 31 декабря. Обрушился седьмой подъезд многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить