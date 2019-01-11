Из больниц выписаны ещё двое пострадавших в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:55 — REGNUM В Магнитогорске из больниц выписаны ещё двое пострадавших при обрушении седьмого подъезда десятиэтажки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в челябинском минздраве.

Пострадавшая женщина переведена на амбулаторное лечение, а получивший травмы мужчина будет проходить реабилитацию в структуре своего комбината, уточнили в минздраве.

Сейчас в больницах остаются спасённый 1 января из-под завалов 10-месячный мальчик, а также гражданин Таджикистана, который при обрушении подъезда потерял свою семью (супругу и троих детей). Первому оказывают помощь медики Москвы, второму — Челябинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла рано утром 31 декабря. Обрушился седьмой подъезд многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.