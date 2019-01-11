Ссоры супругов о деньгах повышают вероятность развода — исследование

Солт-Лейк-Сити, США, , 12:04 — REGNUM Пары, которые ссорятся по финансовым вопросам даже раз в неделю, имеют на 30% более высокий риск развода, чем пары, которые спорят на эту же тему не чаще пары раз в месяц. К такому выводу пришли исследователь из Государственного университета Юты, сообщает The New York Times.

Исследователи под руководством профессора Джеффри Дью опросили порядка 2800 пар, мужам и женам задавали вопросы о том, как часто они спорят со своей второй половиной по разным поводам (отдых, секс, деньги). Тех же людей опросили спустя пять лет с целью узнать, были ли они до сих пор в браке. Выяснилось, что из всех поводов, по которым ругались супруги, именно деньги чаще всего становились предметом разногласий у пар, не сохранивших брак.

Согласно исследованию, и для жен, и для мужей споры о деньгах реже раза в месяц соотносились с очень низким показателем числа разводов. Два раза в месяц — тоже. Переломный момент наступал в случае, если данная тема становилась поводом для ссор еженедельно, риск заметно возрастал в случае таких ссор по несколько раз в неделю и доходил до критической отметки при ежедневных спорах.

Отмечается, что для мужей предвестником развода становились исключительно споры о деньгах, а для жен — о деньгах и сексе, причем о деньгах — в гораздо большей степени.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции Саудовской Аравии вводит смс-оповещения о разводе для женщин. Эти смски предотвратят случаи, при которых женщины даже не догадываются, что они разведены с мужем.