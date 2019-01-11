Радиоактивный газ обнаружили в водяных матрасах в Южной Корее

Сеул, , 12:23 — REGNUM В водяных матрасах марки Heizen, продающихся в Daehyun Hi-Tech в Южной Корее, уровень радона, превышал допустимый показатель нормы, указанный в законе «о контроле радиационной безопасности окружающей среды». Об этом, как передает YTN, сообщили представители Комиссии по ядерной безопасности Республики Корея.

Во время проведения экспертизы было проанализировано 73 водяных мата вышеуказанной марки. В 15 из них количество радона превышало норму. Было установлено, что доза облучения в год составляла 4,73 миллизиверт (при использовании матраса на протяжении 9 месяцев по 10 часов в день).

В 2014 году компания приобрела в Китае материал из которого в последствии было изготовлено 38 000 матрасов.

Радон — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, представляет собой радиоактивный, бесцветный инертный газ. Негативно влияет на иммунные, половые и кроветворные клетки. Является причиной многих заболеваний, например, рака легких и лейкемии.