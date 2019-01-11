Начальник штаба СВ Индии: социальные сети должны быть под контролем

Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM «Радикализация посредством социальных сетей является одной из причин финансирования террористических организаций. Самая большая проблема в том, что радикализация общества возникает из-за ложной информации в социальных сетях», — заявил журналистам начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават.

Он также отметил, что данную проблему необходимо решать путем контроля над социальными сетями.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Бипин Рават заявил, что проблема ложной информации в социальных сетях является одной из причин увеличения количества образованных людей в рядах террористов.

По его мнению эта проблема особенно актуальна среди студентов штата Джамму и Кашмир.