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Размер пособия пожилым людям увеличили в Денпасаре

Общество

В 2019 году пособие получат 259 жителей города Денпасар на Бали

Денпасар, Индонезия, 11 января 2019, 11:51 — REGNUM  Власти города Денпасар на Бали увеличили программу социального обеспечения для пожилых людей. Как сообщает Antaranews, размер пособия составит 500 тыс. рупий или около 35 долларов США в месяц.

«Пожилые люди могут использовать эти деньги в соответствии со своими потребностями. Было зафиксировано, что в 2018 году пособие в размере 200 тыс. рупий получили 316 человек в возрасте от 60 лет, преимущественно одинокие люди», — заявил глава социальной службы города Денпасар Маде Мертайя.

Издание отмечает, что в 2019 году пособие получат 259 жителей города Денпасар.

Сообщается, что социальная программа была инициирована мэром города Рай Мантрой и его заместителем Джай Негара. Увеличение пособия было связано с необходимостью оказания помощи пожилым людям в области здравоохранения, а также в повседневных потребностях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава отдела по связям с общественностью города Денпасар Дева Геде Рай заявил, что столица острова Бали вошла в число десяти самых «здоровых» городов мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Денпасар вошел в десятку самых «здоровых» городов мира — Travel Supermarket

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Внутренняя политика Индонезии
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