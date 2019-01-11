Около 300 человек заразились кишечной инфекцией на лайнере в Карибском море

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Около 300 человек заразились желудочным вирусом на лайнере Oasis of the Seas во время тура по Карибскому морю, сообщает NBC.

По данным телеканала, всем заболевшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. В связи с этим руководство судоходной компании решило вернуть лайнер обратно во Флориду (США) на один день ранее запланированного срока, все пассажиры получат компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британская судоходная компания Blue Star Line намеревается в 2022 году запустить круиз на борту «Титаника». Но не того, который уже более 100 лет покоится на дне Атлантики, а его копии — «Титаник II».

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