Власти Турции намерены арестовать более 100 «сторонников» Гюлена

Анкара, , 11:34 — REGNUM Власти Турции выдали постановления на арест более 100 военнослужащих и бывших учащихся военных академий, подозреваемых в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, заявили 11 января в прокуратуре страны, сообщает британское агентство Reuters.

Так, прокуратура Стамбула заявила о выдаче постановлений на арест 50 подозреваемых, лишь шестеро из которых — военнослужащие, тогда как остальные являются отчисленными после событий июля 2016 года учащимися военных академий.

В свою очередь, в провинции Адана государственное обвинение также выдало постановления на арест 52 военнослужащих, 42 из которых по-прежнему несут службу в войсках. Правоохранительные органы страны отмечают, что бо́льшая часть подозреваемых уже задержана.

Напомним, после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года, власти страны начала кампанию массовых чисток своей армии и гражданских структур. По некоторым данным, в заключении ожидают суда более 77 тыс. человек, еще 150 тыс. были уволены с государственных должностей и отправлены в отставку из армии страны. Официальная Анкара обвиняет в перевороте находящегося в США Гюлена.