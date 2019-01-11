Американскую певицу Арету Франклин могли обокрасть перед смертью — СМИ

Детройт, США, , 11:27 — REGNUM Расследование о хищении имущества американской певицы, «королевы соула» Ареты Франклин начала полиция штата Мичиган. Об этом пишет 10 января портал TMZ.

По версии правоохранителей, незадолго до смерти знаменитой эстрадной исполнительницы ее имущество могло быть незаконно использовано. Сообщается, что на данный момент сумма нанесенного Франклин ущерба остается неизвестной.

Напомним, Франклин скончалась 16 августа 2018 года на 77-м году жизни от тяжелого онкологического заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, американское аэрокосмическое агентство (NASA) приняло решение назвать один из астероидов в честь чернокожей «королевы соула» Ареты Франклин.

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